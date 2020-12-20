Член президиума Боснии и Герцеговины ушел на карантин

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик вынужден уйти на карантин с обязательной самоизоляцией из-за контакта с инфицированным коронавирусом.
Как передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы Додика, политик прошел тест на COVID-19, и результат был отрицательным – он в добром здравии, его состояние в пределах физиологических норм.
Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»
Баня-Лука. Другие новости 20.12.20
На сербской границе образовались многокилометровые пробки. / В России оценили господдержку сербских артистов. / Сербия одобрила американскую вакцину от коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube