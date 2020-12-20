Член президиума Боснии и Герцеговины ушел на карантин

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик вынужден уйти на карантин с обязательной самоизоляцией из-за контакта с инфицированным коронавирусом.

Как передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы Додика, политик прошел тест на COVID-19, и результат был отрицательным – он в добром здравии, его состояние в пределах физиологических норм.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 20.12.20

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