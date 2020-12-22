В Республике Сербской объяснили происхождение иконы, которая была подарена главе МИД России

Икона Святого Николая, которую член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является семейной и не была украдена. Об этом говорится в сообщении офиса сербского политика, которое цитирует «Балканист.ру».

«Никто и ничто – а тем более отвратительная неправда – не может испортить братские связи между двумя православными народами, а также отношения между сербским членом президиума Боснии и Герцеговины и политическим руководством России», – подчеркнули в офисе Додика.

Представитель сербского народа в президиуме БиГ подарил икону главе МИД России во время его визита в Сараево на прошлой неделе. Позже в министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины поступила нота посольства Украины просьбой предоставить подробную информацию о происхождении предметов украинского культурного наследия.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 22.12.20

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