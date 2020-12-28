В Сербии россияне с младенцем попали в снежный плен

В Сербии сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел спасли из снежного плена шестерых россиян в микроавтобусе. Как пишет «Балканист», для эвакуации было задействовано восемь спасателей на четырех пожарных машинах.

Инцидент произошел накануне вечером на дороге в местечке Стубло недалеко от Златибора. В результате сильных снегопадов группа россиян с десятилетним ребенком и младенцем оказалась заблокирована.

«Мы призываем всех водителей использовать соответствующее зимнее оборудование и адаптировать вождение к погодным условиям», – отметили в министерстве.

Снегопады в западных районах Сербии начались в минувшую субботу. Высота снежного покрова в Златиборском районе достигает 30 сантиметров.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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