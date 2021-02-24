На Балканах произошло новое землетрясение

Сегодня днем в Хорватии произошло очередное землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, которые приводит «Балканист.ру», эпицентр находился недалеко от Загреба, но толчки ощущались также в Баня-Луке – столице Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Накануне ночью землетрясение было зафиксировано также в Албании. Толчки 3,5 балла дважды были зафиксированы в районе морского порта Дуррес.

По сообщениям СМИ, землетрясения не привели к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в прошлом году в Хорватии произошло несколько разрушительных землетрясений. В декабре разрушен город Петринья. Землетрясение, которое произошло в марте, эксперты назвали сильнейшим за 140 лет. В результате ЧП было повреждено более 250 зданий. Несколько десятков человек получили ранения.

В ноябре 2019 года в Албании было зафиксировано самое мощное за 30 лет землетрясение.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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