В Хорватии произошло разрушительное землетрясение

В Хорватии произошло землетрясение. Подземные толчки были настолько сильные, что в результате разрушились несколько зданий. По последним данным, пострадал 15-летний подросток. Власти страны проводят экстренное совещание. Ситуация осложняется пандемией коронавируса, из-за которой в Хорватии был введен 30-дневный карантин.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, два подземных толчка магнитудой 5,3 и 5 баллов были зафиксированы рано утром. Эпицентр залегал в 6 км севернее столичного города Загреба. Затем последовала серия афтершоков магнитудой до 3,1 балла.

В результате несколько зданий были сильно повреждены. Обломки буквально смяли припаркованные рядом автомобили. В жилых районах есть проблемы с электроснабжением. Кроме того, от землетрясения пострадал Загребский собор, у которого разрушился один из двух шпилей, пишет Reuters.

В результате пострадал 15-летний подросток. Его на улице обнаружили медики скорой помощи. У мальчика крайне тяжелые травмы, его состояние критическое. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Ситуация осложняется распространением коронавирусной инфекции. «Конечно, есть протокол, что делать во время землетрясения, но когда это совпадает с глобальной пандемией, все намного сложнее», – сказал глава МВД Хорватии Давор Божинович. Городские власти и руководство страны сейчас проводят экстренное заседание, на котором определят порядок действий. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет, передает РИА «Новости».

19 марта в Хорватии был объявлен 30-дневный карантин. Запрещены массовые мероприятия, открыты только продуктовые магазины, аптеки и пекарни. Закрыты музеи и театры. По последним данным, в стране коронавирусом заражены 206 человек, один заболевший скончался.

Загреб, Зоя Осколкова

Загреб. Другие новости 22.03.20

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