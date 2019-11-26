Крупнейшее за 30 лет землетрясение в Албании: разрушения и жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в Албании произошло крупнейшее за последние 30 лет землетрясение. Первые толчки силой 6,4 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в четыре часа утра. Власти сообщают и сильных разрушениях в ряде городов. Министерство обороны страны сообщило о шести жертвах и около 150 раненых.

По данным албанских СМИ, сообщения которых цитирует «Балканист.ру», эпицентр землетрясения находился в море. Больше всего пострадал город Драч, куда после новостей о ЧП направился премьер-министр Албании Эди Рама. Президент страны Илир Мета назвал ситуацию «весьма драматичной» и сообщил, что все силы брошены на извлечение людей из-под обломков.

Аэродром «Мать Тереза» в албанской столице закрыт из-за повреждения терминалов. В стране не работают школы.

Эхо землетрясений докатилось до Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии. Македонская сейсмологическая обсерватория при Природно-математическом университете в Скопье зарегистрировала утром серию землетрясений с эпицентром в албанском Драче.

Директор черногорского института сейсмологии Ядранка Михайлевич в интервью телекомпании RTCG сообщила, что подземные толчки ощущались и в Черногории, став самыми сильными после землетрясения 1979 года.

По данным сейсмологической службы Сербии, больше всего отголоски землетрясения ощутили жители Косово и Метохии, на территории остальной страны повреждений и пострадавших нет.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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