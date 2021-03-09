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Вторник, 9 марта 2021, 12:58 мск

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Сербия направила в Черногорию новую партию вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

Сегодня в Подгорицу из Сербии прибыла очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 2 тысячи доз. Это уже вторая партия гуманитарной помощи, предоставленная Белградом.

Ранее, в середине февраля премьер-министр Сербии Ана Брнабич лично передала 2 тысячи доз вакцины против коронавируса черногорскому коллеге Здравко Кривокапичу, передает «Балканист.ру».

Напомним, в Черногории, по оценкам эпидемиологов, складывается катастрофическая ситуация с распространением вируса COVID-19. Накануне президент страны Мило Джуканович призвал правительство закрыть границы и ввести самые строгие меры эпидемиологической защиты.

Подгорица – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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СМИ: Служба безопасности Черногории угрожает политическим оппонентам Джукановича. / Президент Сербии станет почетным гражданином Баня-Луки. / Лидер косовских сепаратистов подтвердил курс на объединение края с Албанией. Читать дальше

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