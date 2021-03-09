Сербия направила в Черногорию новую партию вакцины от коронавируса

Сегодня в Подгорицу из Сербии прибыла очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 2 тысячи доз. Это уже вторая партия гуманитарной помощи, предоставленная Белградом.

Ранее, в середине февраля премьер-министр Сербии Ана Брнабич лично передала 2 тысячи доз вакцины против коронавируса черногорскому коллеге Здравко Кривокапичу, передает «Балканист.ру».

Напомним, в Черногории, по оценкам эпидемиологов, складывается катастрофическая ситуация с распространением вируса COVID-19. Накануне президент страны Мило Джуканович призвал правительство закрыть границы и ввести самые строгие меры эпидемиологической защиты.

Подгорица – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица – Белград. Другие новости 05.03.21

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