Сербия направила в Черногорию новую партию вакцины от коронавируса

Сегодня в Подгорицу из Сербии прибыла очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 2 тысячи доз. Это уже вторая партия гуманитарной помощи, предоставленная Белградом.
Ранее, в середине февраля премьер-министр Сербии Ана Брнабич лично передала 2 тысячи доз вакцины против коронавируса черногорскому коллеге Здравко Кривокапичу, передает «Балканист.ру».
Напомним, в Черногории, по оценкам эпидемиологов, складывается катастрофическая ситуация с распространением вируса COVID-19. Накануне президент страны Мило Джуканович призвал правительство закрыть границы и ввести самые строгие меры эпидемиологической защиты.
Подгорица – Белград, служба информации РИА «Новый День»
Подгорица – Белград. Другие новости 05.03.21
СМИ: Служба безопасности Черногории угрожает политическим оппонентам Джукановича. / Президент Сербии станет почетным гражданином Баня-Луки. / Лидер косовских сепаратистов подтвердил курс на объединение края с Албанией. Читать дальше
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