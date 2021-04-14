Глава Татарстана прибыл с визитом в Боснию и Герцеговину

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину. Глава российского региона проведет в Сараево переговоры с высшим руководством страны: встретится с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а также представителями боснийских мусульман и хорватов – Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем.

Как пишет газета «Республика Татарстан», отдельную встречу Минниханов запланировал с сопредседателем Межправительственной российско-боснийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарацем.

В составе официальной делегации Татарстана в Сараево также прибыли министр промышленности и торговли республики, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, управляющий директор АО «Казанский вертолётный завод» и руководство холдинга «Вертолеты России».

На фоне достаточно холодных отношений между официальным Сараево и Москвой, визит руководства Татарстана в Сараево может создать перспективы налаживания делового сотрудничества между двумя странами. Кроме того, опыт многонационального Татарстана можно активно использовать для разрешения существующих внутриполитических проблем отдельных балканских государств, имеющих нерешенные межнациональные конфликты.

Как заявил в интервью сербской газете «Вечерние Новости» российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко, опыт мирного и продуктивного сосуществования народов Татарстана, христиан и мусульман, в рамках общей республики в составе Российской Федерации могли бы использовать не только боснийские политики, но и представители белградских и приштинских властей, ведущие борьбу за контроль над Косово.

Сараево, Кирилл Борщев

Сараево. Другие новости 14.04.21

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