Партия президента Черногории потерпела новое поражение

Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича потерпела поражение на местных выборах в Херцег-Нови – в самом западном городе черногорского побережья. В ее поддержку проголосовали лишь 21% избирателей – около 3600 граждан, что на 1400 меньше, чем в ходе парламентских выборов в августе прошлого года.

Несмотря на то, что президент Черногории лично принимал активное участие в предвыборной кампании, на политическую рекламу, билборды и уличную агитацию в ДПС выделили значительно меньше средств, чем ранее, пишет «Балканист.ру».

Больше всего голосов, как и четыре года назад, получил список партии «Демократическая Черногория», который получил на 1000 голосов избирателей больше, чем на парламентских выборах в августе. Как отмечает издание, такой результат говорит о том, что лидер местных демократов Стеван Катич пользуется большей популярностью, нежели Алекса Бечич и Борис Богданович, которые эту партию представляют на республиканском уровне. Судя по всему, Катич останется на посту мэра Херцег-Нови.

Довольно плохой результат – 19% – показала коалиция «За будущее Херцег-Нови». После августовских парламентских выборов ее электорат «разбрелся» между местным блоком «Новский список», который также набрал 19%, и «Настоящей Черногорией», набравшей 4,4%. голосов. Движению УРА досталось чуть более 7% голосов.

Напомним, в середине марта во втором по величине городе Черногории – Никшиче – оппозиционные силы на выборах в местный парламент одержали победу над коалицией правящей Демократической партии социалистов Джукановича.

Херцег-Нови, служба информации РИА «Новый День»

Херцег-Нови. Другие новости 10.05.21

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