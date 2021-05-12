Евросоюз «выстрелил себе в ногу»: США готовы взять под контроль Балканы

Евросоюз стремительно теряет свое влияние на Балканах в пользу Китая и России – в этой ситуации США должны взять на себя роль главного двигателя европейских интересов в регионе, говорится в статье американского журнала Newsweek.

В материале отмечается, что Сербия стала лидером Балкан в то время, пока ЕС разбирался со своими проблемами. «В отличие от стран ЕС, Сербия на пандемию отреагировала вовремя. Благодаря умелой и умной политике, активному взаимодействию и личным контактам президент Вучич смог обеспечить стране достаточное количество вакцин, что позволило Сербии провести вакцинацию быстро и эффективно. Она входит в число лучших стран мира по количеству вакцинированных граждан. Президент Сербии проявил большую солидарность со своими соседями, пожертвовав им необходимые дозы вакцин и позволив иностранным гражданам пройти вакцинацию в Сербии. Все это привело к тому, что самые авторитетные средства массовой информации в мире высоко оценили успехи Сербии», – говорится в статье американского издания.

В США признали, что Сербия успешно справляется не только с эпидемией коронавируса. В то время, как многие страны тонут в кризисе, затронувшем все аспекты государственной деятельности, Сербия высокими темпами развивает экономику и является флагманом идеи мира в регионе.

«Экономические реформы, инфраструктурные проекты, приток прямых иностранных инвестиций, рост ВВП, добрососедские отношения, миротворчество, партнерство и сотрудничество с наиболее развитыми и могущественными странами в последние годы свидетельствуют о том, что Сербия является ключевой страной и фактором стабильности и процветания в мире и регионе», – пишет Newsweek.

По оценке издания, идея объединения стран Балканского региона на основе общего экономического развития, которую предложил президент Сербии Александр Вучич, может укрепить фундамент политических отношений между балканскими государствами.

«Мини-Шенген» – самый важный проект после распада Югославии, инициированный президентом Сербии и активизированный подписанием 10 октября соглашения между лидерами Сербии, Албании и Северной Македонии в 2019 году – ещё один пример успешного лидерства Сербии. Отношения между торговыми палатами стран региона показывают, что интересы бизнеса не знают границ и что сотрудничество может быть продуктивным, даже когда политические отношения между странами оставляют желать лучшего», – отмечается в статье.

При этом Newsweek пишет, что в такой ситуации Евросоюз, раздираемый внутренними противоречиями, до сих пор не предпринял усилий для скорейшей интеграции балканских стран и, тем самым, «выстрелил себе в ногу», допустив замещение европейского влияния в регионе активной экспансией с Востока.

«Официальные представители Брюсселя не осознают того факта, что Европа никогда не будет целостной, сильной и безопасной, пока все Балканы не будут включены в основные европейские проекты. Обещание 2003 года о том, что все страны Западных Балкан станут частью ЕС, остается невыполненным по сей день. Остановив процесс расширения, ЕС сознательно открыл пространство на Западных Балканах для влияния и более решительных действий Китая, России, Турции и некоторых стран Персидского залива», – считает американское издание.

В статье также говорится, что Россия не преминула воспользоваться бездействием Германии в регионе и начала помогать балканским странам, чем «расшатала Европу». «ЕС больше не является защитником европейских свобод и ценностей. Сегодня только Соединенные Штаты – единственный гарант выживания Евросоюза, которому не удается политически консолидироваться в течение двух десятилетий. Его монолитность существует только на бумаге. Европейский Совет заблокирован из-за невозможности достичь консенсуса по всему, что касается стратегических интересов России и Китая: санкций против российского и китайского политического и делового истеблишмента, миграционного кризиса, проблемам в Грузии, на Украине, Белоруссии, энергетике, пропаганде, промышленного, экономического и военного шпионажа, коррупции. ЕС остался без единой внешней политики и политики безопасности. Волна пагубного влияния России и Китая угрожает единству, демократии и миру в Европейском Союзе», – пишет Newsweek, указав на то, что сила Китая и России для ЕС представляет большую опасность, чем пандемия.

«Для новой администрации США Западные Балканы являются одним из приоритетов, потому что это перекресток опасных влияний, разрушающих весь западный мир. В этих обстоятельствах необходимо усилить участие США таким образом, чтобы максимально ускорить процесс европейской интеграции и чтобы все шесть стран региона стали частью ЕС. Время показало, что только политика международного сообщества в Европе и на Балканах, поддерживаемая США, успешна и эффективна», – заключает Newsweek.

Вашингтон, Катарина Лане

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