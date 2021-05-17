На выборах мэра столицы Хорватии лидирует серб Томислав Томашевич

Серб Томислав Томашевич убедительно лидирует в гонке за место градоначальника хорватской столицы, набрав 45,15% голосов избирателей на прошедших накануне выборах. Кандидат в мэры Загреба представляет левую политическую платформу «Мы можем».

«Сегодня в Загребе мы сделали полтора из двух шагов, чтобы освободить город от коррупционного спрута. Требуется всего полшага, чтобы изменить модель управления городом и идти в одном ряду с европейскими мегаполисами», – заявил Томашевич сразу после объявления предварительных результатов, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что кандидат от правого движения «За отечество», хорватский националист Мирослав Шкоро по итогам голосования занял второе место с 12,16% голосов, а третье – у Елены Павич-Вукичевич (11,10%), которая вышла на выборы от Партии труда и солидарности и ранее была заместителем недавно скончавшегося мэра Загреба Милана Бандича.

Всего на пост градоначальника столицы Хорватии претендовало 10 кандидатов. Так как никто из них не набрал больше 50% голосов избирателей, тройка лидеров – Томашевич, Шкоро и Павич-Вукичевич – поборются за кресло главы города во втором туре, который состоится через две недели.

Примечательно, что на выборах в Городскую думу Загреба также победила коалиция левых и зелёных сил с политической платформой «Мы можем». В городском парламенте у неё будет 23 кресел из 47. Остальные места распределились следующим образом: Хорватское демократическое содружество (ХДС) – 6 мандатов, движение «За Отечество» – 5 мандатов, Партия труда и солидарности – 5 мандатов, Социал-демократическая партия (СДП) – 5 мандатов, партия «Мост» – 3 мандата. Это означает, что у «Мы можем» всего на один мандат меньше, чем требуется для формирования правящего большинства. Но если будет сформирована коалиция с СДП, то вместе у них будет 28 мест в городском парламенте.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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