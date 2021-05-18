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Вторник, 18 мая 2021, 17:13 мск

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Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Северная Македония решила выслать из страны российского дипломата, передает информационный портал mkd.mk. Как говорится в публикации, в македонском МИД подтвердили эту информацию.

«В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония», – отмечается в сообщении.

Предполагается, что российский дипломат должен покинуть Северную Македонию в течение семи дней.

Скопье, Светлана Антонова

Скопье. Другие новости 18.05.21

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