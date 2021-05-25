Деградация отношений: руководство Черногории пытается сделать из России врага

Деградация отношений Москвы и Подгорицы является последствием действий руководства Черногории. Об этом заявил в интервью «Балканисту» один из лидеров черногорского политического блока «Демократический фронт» Милан Кнежевич. По его словам, последний скандал вокруг министра юстиции страны Владимира Лепосавича показал, что Черногория «глубоко порабощенная страна, если не сказать колонизированная».

Комментируя российско-черногорские отношения, политик подчеркнул, что в нынешней ситуации вина за их деградацию лежит исключительно на официальной Подгорице. «Вины России в их ухудшении нет. Напротив, Москва сделала все для их улучшения. Однако некоторые внешнеполитические шаги – например, продление антироссийских санкций, – дополнительно их осложнили. На данный момент нет прямых рейсов между Россией и Черногорией, нам запрещен экспорт в Россию вин и продуктов, по которым мы так славились и которые в значительной мере влияли на наполнение нашего бюджета. Таким образом, все, что было сделано 4 декабря (день объявления состава нового кабмина Черногории – прим. ред.) и привело к ухудшению отношений между нашими странами, – вина исключительно правительства Здравко Кривокапича», – пояснил Кнежевич.

Как считает черногорский политик, показателен также тот факт, что в день, когда премьер Кривокапич разговаривал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Черногория присоединилась к санкциям против России, а перед этим глава правительства просил около 300 тысяч доз вакцин, которые Россия обещала Черногории.

«В интервью журналу «Эксперт» Кривокапич заявил, что на замечания Лаврова о необходимости «перейти от слов к делам» он ответил, что «ничего не обещал России, поскольку был вне политики». Наверное, для него эти моменты не связаны между собой… – Такая позиция нагляднее всего говорит о серьезности намерений нашего премьера. Он желает извлекать из политического процесса только то, что его устраивает. Если его что-то не устраивает, он ведет себя так, будто только вчера занял самую ответственную в стране должность, согласно нашей Конституции. Я полностью понимаю то, что озвучил господин Лавров. Если премьер постоянно говорит о необходимости улучшения отношений между Черногорией и Россией, о братских странах, об исторических союзниках, то для начала ему следовало бы отозвать решение о присоединении к антироссийским санкциям, как и другие постановления исключительно антироссийского характера, принятые за время его мандата», – констатировал Кнежевич.

По его словам, присоединение к санкциям против России не является ни обязанностью Черногории, ни условием для вступления в ЕС, – ведь Сербия и Босния и Герцеговина же не ввели санкции. «Таким образом премьер Кривокапич шлет сигнал, что ему нет дела до потепления между Черногорией и Россией. Напротив, он любыми способами дополнительно провоцирует российское руководство. А его объяснения лишь подтверждают мой тезис о том, что именно на Подгорице лежит вина за ухудшение контактов между нашими государствами», – отметил политик.

Кнежевич также отметил, что политический курс действующего президента Черногории Мило Джукановича остается прозападным. «Речь идет о политическом курсе, который Джуканович взял после референдума 2006 года (по итогам которого Черногория вышла из состава Государственного союза Сербии и Черногории – прим. ред.) и создания «частного государства». Он начал воплощать в жизнь идею того, что Черногория принадлежит западной цивилизации. Это подразумевает разрыв с нашим национальным прошлым, духовностью, традицией – со всем, что является основой черногорской государственности, которая корнями уходит во времена династии Неманичей – в ХII-ХVI века – и лучше всего иллюстрирует принадлежность Черногории как раз к другой цивилизации. Разумеется, Россия, – как наш исторический союзник и защитник, государство-гарант получения нами независимости на Берлинском конгрессе 1878 года, – сейчас позиционируется как наш враг. В Черногории ныне ведется идеологическая борьба: принадлежим ли мы к цивилизации, частью которой никогда не являлись, или же находимся на линии столкновения Востока и Запада? В таком случае нам следовало бы сохранять самые лучшие отношения и с Россией, и с Западом, а не выбирать одну сторону и поворачиваться спиной к тем, кто был нашим союзником на протяжении веков, – к нашим братьям», – заключил Кнежевич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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