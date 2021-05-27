Верховным представителем по БиГ станет депутат немецкого Бундестага

Депутат Бундестага Германии Кристиан Шмидт с 1 августа займёт пост Верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине (БиГ). Официальное решение об этом принято сегодня в Сараево на заседании руководящего комитета Совета по выполнению Дейтонского соглашения, передает «Балканист.ру».

Предполагается, сегодня о назначении Шмидта будет проинформирован Генеральный секретарь ООН, поскольку именно эта организация формально наделяет Верховного представителя полномочиями. Пока эту должность занимает Валентин Инцко, который неоднократно подвергался критике со стороны России.

Издание отмечает, что кандидатуру Шмидта предложила Германия, но Россия не согласилась с этим решением. Москва последовательно выступает за ликвидацию должности Верховного представителя в БиГ.

Кристиан Шмидт– депутат Бундестага ФРГ, член правоцентристского Христианско-Социального союза (ХСС). Эта партия является частью правящего блока во главе с Христианско-Демократическим Союзом (ХДС).

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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