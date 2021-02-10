Москва не поддержала назначение нового Верховного представителя в Боснии: его функции бесполезны

Москва считает неприемлемым назначение нового Верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, планы сохранить эту должность противоречит решению Совета по выполнению Дейтонского мирного соглашения и плану закрытия Аппарата Верховного представителя.

Российский дипломат подчеркнул, что функция Верховного представителя по БиГ была важна в начале реализации Дейтонского мирного соглашения, но этот период уже стал частью истории. «Сейчас ситуация совершенно иная: функция Верховного представителя абсолютно бесполезна, он не может использовать «боннские полномочия» в реальной жизни (особые права, позволяющие этому чиновнику отменять любые решения боснийских властей, если они, по его мнению, нарушают принципы Дейтонского мирного соглашения). У него нет влияния, и никто не принимает его во внимание», – констатировал Боцан-Харченко, передает «Балканист.ру».

По его мнению, полномочия Верховного представителя пора передать энтитетам БиГ (Мусульмано-хорватской федерации и Республике Сербской). «Дружественная помощь» международного сообщества приемлема, но ни в коем случае не может быть навязана БиГ и не должна мешать ей в укреплении независимости, указал дипломат.

Боцан-Харченко также пояснил, что назначение немецкого политика Кристиана Шмидта на пост Верховного представителя вместо Валентина Инцко является попыткой Запада вести свою политику, которую официальная Москва считает неприемлемой и угрозой статусу Республики Сербской.

Вместе с тем посол обратил внимание, что любое назначение на эту должность должно быть одобрено Советом Безопасности ООН. «Создается очень сложная ситуация. Кто бы ни оказался на этом посту, будь он даже с политическим и государственным опытом и репутацией, вряд он сможет сделать что-то в реальной жизни, а не на бумаге», – заключил Боцан-Харченко.

Напомним, что занимающий с 2009 года должность Верховного представителя международного сообщества по БиГ Валентин Инцко весной должен уйти в отставку. Сейчас в Европе обсуждаются возможные кандидатуры его преемников. В России выступают за полное упразднение этой должности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал аппарат Верховного представителя «анахронизмом» и заявил, что народы Боснии и Герцеговины способны самостоятельно решать проблемы своего государства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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