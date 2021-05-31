Столицу Хорватии возглавит серб

Мэром столицы Хорватии стал серб Томислав Томашевич, представляющий левую политическую платформу «Мы можем». По итогам второго тура выборов политик набрал 62,25% голосов избирателей.

Его главный соперник Мирослав Шкоро из ультраправого Отечественного движения получил 34,75%, передает «Балканист.ру».

Выборы проходили в 432 муниципалитетах Хорватии. Правом голоса обладало 3 млн 231 тысяча граждан. Помимо Загреба, мэров выбрали также в Вуковаре, Осиеке, Сплите и Риеке.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 31.05.21

В столице Хорватии прогремел взрыв: ранена женщина. / Глава правительства Черногории потерял поддержку парламентской коалиции. / Президент Сербии заручился поддержкой России перед началом переговоров с Приштиной. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»