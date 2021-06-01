В ЕС начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации от covid-19

Сегодня первые семь государств Евросоюза начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Как говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, речь идет о Болгарии, Чехии, Дании, Германии, Греции, Хорватии и Польше.

Предполагается, что электронная система сертификатов в ЕС заработает с 1 июля. В Еврокомиссии уточнили, что этот документ позволит возобновить безопасные поездки этим летом, будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах.

«Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный тест или выздоровел от инфекции», – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Евросоюзе разрабатывается механизм, по которому вакцинированные граждане третьих стран смогут получить ковид-сертификат, чтобы беспрепятственно путешествовать внутри ЕС.

Брюссель, Светлана Антонова

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