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Понедельник, 31 мая 2021, 15:52 мск

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Евросоюз одобрил выдачу ковид-сертификата жителям третьих стран

В Евросоюзе разрабатывается механизм, по которому вакцинированные граждане третьих стран смогут получить ковид-сертификат. Об этом сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

По его словам, иностранцы, получившие такой сертификат, смогут беспрепятственно путешествовать внутри ЕС. «Такой механизм готовится», – сказал Рейндерс на пресс-конференции в Брюсселе.

Европейский чиновник подчеркнул, что свободные перемещения граждан третьих стран внутри союза станут возможны только после открытия внешних границ. В настоящее время речь идет только о внутреннем туризме, пишет РИА «Новости».

«Мы также работаем над признанием сертификатов с иностранными государствами, в том числе в многосторонних форматах», – добавил еврокомиссар.

Брюссель, Зоя Осколкова

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Метки / Европа

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