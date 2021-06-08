Хорватия пережила очередное землетрясение

Сегодня утром в Хорватии произошло землетрясение силой 4,8 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 13 км к юго-востоку от города Шибеник, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сейсмологическую службу.

В ведомстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что поступает масса звонков от напуганных граждан. В одном из населенных пунктов откололся кусок скалы и упал во двор жилого дома, где повредил автомобиль. Тем не менее, информации о значительных разрушениях в службу 112 не поступало.

В Хорватии на протяжении года происходят подземные толчки разной силы. В марте 2020 года сильно пострадал Загреб, в декабре были масштабные разрушения в городе Петринья.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 07.06.21

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