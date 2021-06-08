Политическая расправа: в Сербии опасаются за жизнь генерала Младича

После вынесения окончательного приговора Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов в отношении сербского генерала Ратко Младича, ему уготована смерть в застенках Гааги. Такие опасение высказал лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

«Я, к сожалению, не оптимист. Мы имеем дело с судом политического характера, средством манипуляции в руках американцев и НАТО. Через этот суд Запад сводит счёты с сербским народом. Я уверен, что после оглашения приговора в Гааге избавятся от Ратко Младича, убив его», – заявил Шешель, который ранее сам был узником Гаагского трибунала.

Лидер сербских радикалов обратил внимание, что судья потратил всего лишь три месяца на изучение материалов дела, которое содержит более тысячи страниц, не считая других документов, имеющих отношение к делу. Кроме того, сам процесс в отношении Младича длится уже десять лет.

«B моем случае судья полтора года изучал дело. Приговор Ратко Младичу написан заранее, и надеяться тут не на что», – констатировал Шешель.

Напомним, Международный трибунал по бывшей Югославии в 2017 году вынес вердикт о пожизненном заключении в отношении сербского военного лидера и руководителя военных операций во время войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине Ратко Младича. Сегодня состоится судебное заседание, на котором будет объявлен окончательный приговор без права на обжалование. Генерал будет присутствовать при оглашении вердикта.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.06.21

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