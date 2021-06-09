Сербия намерена потребовать от НАТО 120 млрд долларов за ущерб от бомбардировок 1999 года

Сербский адвокат Срджан Алексич в сотрудничестве с итальянским коллегой Анджело Фиоре Тартальей готовит второй иск против НАТО с требованием компенсации за применение кассетных бомб в ходе агрессии 1999 года против гражданского населения Сербии.

«Во время бомбардировок в г. Нише были нанесены удары кассетными бомбами по гражданским объектам, рынкам, больницам и другим объектам, около 20 человек было убито и столько же ранено. Использование кассетных бомб запрещено международным правом. Мы будем судиться с НАТО за материальный ущерб, нанесенный гражданским объектам, а также физическим и юридическим лицам», – пояснил Алексич.

Юрист полагает, что у Сербии есть все правовые основания на полную компенсацию ущерба, причиненного в 1999 году в ходе агрессии Североатлантического альянса. «Это право дает нам закон и международные конвенции – в первую очередь, Конвенция о правах человека, потому что таким образом было нарушено право на жизнь граждан Республики Сербия. Никто не может попрать это право, и каждый, кто считает, что его право было нарушено, имеет возможность инициировать гражданский иск о компенсации в судебном порядке», – отметил Алексич.

Его итальянский коллега Тарталья, который даже вступил в Коллегию адвокатов г. Ниша для участия в судебном процессе против НАТО, в настоящее время находится в столице Сербии, где ведет консультации с белградским адвокатом Гораном Петрониевичем, бывшим судьей Окружного суда в Белграде, который в 2000 году вынес обвинительный вердикт в отношении НАТО. Позже этот приговор был отменен, а затем по решению государства обвинительное заключение было снято. Тем не менее, предполагается, что материалы того дела будут использованы в качестве доказательств в исках против НАТО.

Итальянский юрист считает необходимым подключение государства в судебный процесс против НАТО. «Отстаивая интересы своих граждан, подавая эти иски против НАТО, сербское государство продемонстрирует силу и поставит себя на один уровень с НАТО», – считает Тарталья.

Юрист обратил внимание, что НАТО состоит не только из США, но и из европейских стран, поэтому Европа также должна нести ответственность за то, что произошло в Косово и Метохии. «Последствия были настолько велики, что нанесённый ущерб можно трактовать по-разному. В каком-то смысле компенсация будет экономической помощью сербскому народу, который очень много потерял из-за этой войны», – подчеркнул Тарталья.

Горан Петрониевич, который возглавил недавно созданный международный экспертный Центр восстановления международного права для оказания помощи Алексичу и Тарталье в процессе против Североатлантического альянса, со своей стороны отметил, что в ходе судебного рассмотрения иска против НАТО ранее было установлено, что только материальный ущерб от бомбардировок составил 120 млрд долларов.

Напомним, первый иск против Североатлантического альянса был подан в начале года от лица гражданина с онкологическим заболеванием, вызванным применением снарядов с обедненным ураном в Сербии.

Белград, Катарина Лане

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