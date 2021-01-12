В Сербии готовится серия судебных процессов против НАТО

В Высший суд в Белграде подготовлен первый иск против НАТО по делу о бомбардировках территории Сербии радиоактивными боеприпасами. Североатлантический Альянс обвиняется в нарушении права на жизнь, передает «Балканист.ру».

Иск подготовлен сербским адвокатом Срджаном Алексичем и его итальянским коллегой Анджело Фьйоре Тарталья от лица одного из военнослужащих армии Сербии, который в 1999 году находился на территории Косово и Метохии. После военной агрессии НАТО у него было диагностировано онкологическое заболевание в результате применения авиацией Альянса бомб с обедненным ураном.

Предполагается, что к концу месяца аналогичные иски будут поданы в суды городов Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вранье. По словам Алексича, изначально иски будут поданы от имени экс-военнослужащих, которые оказались в таком же правовом положении, как и итальянские солдаты, которые добились справедливости в местных судебных органах. Итальянцы находились в зоне поражения без надлежащих средств защиты, принимали зараженную пищу и воду, пользовались пыльными дорогами, вдыхали вредоносные частицы.

«В итальянских судах коллеге Тарталье удалось доказать, что натовские бомбардировки стали причиной содержания тяжелых металлов в организмах у заболевших солдат, которые служили на территории Косово и Метохии. У них диагностировали рак легких, костей, мозга и лейкемию. Мы представим суду более 70 вердиктов итальянских судебных инстанций и более 180 доказательств, выводов по итогам экспертизы, результатов расследования, проведенного итальянской комиссией, включая подтверждение Всемирной организации здравоохранения, которая исследует рак и устанавливает причинно-следственную связь между онкологией и тяжелыми металлами», – пояснил Алексич.

На руках у адвокатов также есть решения Страсбургского суда против Великобритании и Турции, в которых доказана связь между воздействием обедненного урана и онкологическими заболеваниями. Еще одним доказательством также являются результаты расследования Комиссии ООН по охране окружающей среды, а также вердикт Окружного суда Белграда от 2000 года, приговорившего руководство НАТО к 20 годам заключения. Приговор отменили, но официально виновные не освобождены от ответственности.

«Против НАТО можно подать в суд, потому что Альянс имеет статус юридического лица. Мы будем добиваться компенсации для заболевших и рассчитываем, что она будет не меньше, чем в Италии, где суммы выплат составили от 700 тысяч до миллиона евро на человека», – пояснил Алексич.

Позднее иски также будут поданы от имени гражданских лиц, проживавших в Косово, Вранье, Буяноваце и Прешево во время бомбардировок НАТО.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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