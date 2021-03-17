В Республике Сербской готовят иск против НАТО

Районная прокуратура муниципалитета Добой в Республике Сербской (РС), энтитете Боснии и Герцеговины (БиГ), начала расследование событий 1995 года в связи с подозрением совершения военного преступления против гражданского населения во время бомбардировок НАТО.

Как пишет Informer, жители РС по настоящее время страдают от последствий бомбардировок НАТО с использованием обедненного урана. Вооруженные силы НАТО в период с 30 августа по 14 сентября 1995 года сбросили в общей сложности 1 026 бомб на позиции армии Республики Сербской. При этом 708 снарядов были управляемыми, а общий вес использованных НАТО взрывчатых веществ составил около 10 000 тонн, в результате чего погибло более 100 мирных граждан.

В результате агрессии Альянса больше всего пострадало население муниципалитета Хаджичи, которое после подписания Дейтонского соглашения было вынуждено переехать в район города Братунаца. Через четыре года после атаки НАТО на кладбище в Братунаце было похоронено около 400 человек, большинству из которых была диагностирована онкология. Многие иностранные солдаты, которые оставались в этих районах во время и после бомбардировок, столкнулись с аналогичными заболеваниями.

Генерал-майор армии РС Миломир Савчич считает, что настало время изучить роль НАТО в гражданской войне в БиГ. «Надеюсь, что в ходе этих следственных действий будет доказано, что НАТО участвовал на стороне мусульманско-хорватской федерации не только в 1995 году. Это была воздушная операция НАТО с целью поддержки сил мусульманско-хорватской федерации с воздуха», – подчеркнул он.

Савчич также отметил, что был участником всех этих событий в западной части фронтов РС и рассчитывает на выяснение роли НАТО в той гражданской войне в БиГ, которую Международный уголовный суд охарактеризовал как «трагический конфликт в регионе».

«В первую очередь под ударом были узлы связи, «нервная система» армии РС. Кроме того, силы быстрого вмешательства НАТО действовали даже на объектах, охраняемых международными конвенциями, таких как военные госпитали», – сказал Савчич.

По его словам, медработники не могли эвакуировать раненых в ближайшие медицинские учреждения, которые работали в очень тяжелых условиях, и врачам приходилось оперировать на ресторанных столах.

Операция под названием «Обдуманная сила», в которой НАТО использовал радиоактивные боеприпасы с обедненным ураном во время бомбардировки РС, последовала после взрыва на рынке Маркале в Сараево 28 августа 1995 года. В этом ЧП обвинялись сербы, хотя независимая международная комиссия тогда заявила что «нет четких доказательств того, что взрывчатка прибыла с сербских позиций». Это было лично подтверждено тогдашним посланником генерального секретаря ООН на Балканах Ясуши Акаши, а также командующим United Nations Protection Force генералом Майклом Роузом.

Командир российского миротворческого батальона в Сараево полковник Андрей Демуренко, участвовавший в расследовании, заявил, что сербов «несправедливо обвинили только для того, чтобы у НАТО был повод для атаки».

Одновременно с «Обдуманной силой» НАТО начал операцию «Mертвый глаз», целью которой было вывести из строя систему ПВО армии Республики Сербской.

Если в ходе расследования событий тех лет прокуратура Добоя соберёт необходимые доказательства совершения военного преступления против гражданского населения, из Республики Сербской будет направлен первый обвинительный иск против НАТО.

Баня-Лука, Катарина Лане

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