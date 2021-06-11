Сербия и Черногория остаются в числе мировых лидеров по количеству оружия у населения

Сербия и Черногория вошли в первую десятку государств по числу официально оформленного огнестрельного оружия у гражданского населения, передает «Балканист.ру» со ссылкой на данные американской неправительственной организации World population review (WPR).

Сербия, в которой на сотню человек приходится 39,1 «стволов», занимает пятую стройку этого рейтинга. У граждан Сербии в общей сложности 2 719 000 единиц оружия. Жителям Черногории, которая на шестой строчке в этом списке, 245 тысяч.

Подозрительно низкий результат показала Босния и Герцеговина, которая оказалась лишь на 13 месте с 31,2 единицами оружия на сотню жителей. Суммарно граждане БиГ хранят дома 1 185 000 пистолетов и ружей.

Издание отмечает, что в рейтинге учитывается только официально оформленное оружие. При этом многие жители балканских республик до сих пор нелегально хранят винтовки и автоматы после кровопролитных гражданских войн 1990-х годов.

Стоит отметить, что по сравнению с данными за 2020 год, оружия в Сербии и Черногории стало меньше. Год назад обе страны делили третье место в рейтинге WPR.

Белград – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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