Черногория может стать следующим членом Евросоюза

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич после встречи с европейским комиссаром по расширению Оливером Вархели сообщил, что получил «четкий сигнал о том, что следующая межправительственная конференция через семь дней станет еще одним хорошим ветром в паруса Черногории на пути вступления в Евросоюз в качестве его первого, следующего, нового члена».

Глава черногорского правительства сказал, что в первый день своего визита в Брюссель присутствовал на саммите НАТО, где заявил, что официальная Подгорица разделяет евроатлантические ценности.

Кривокапич также отметил, что в тот день встречался с несколькими официальными лицами, включая президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, все они «четко заявили, что поддерживают демократический путь Черногории в переходный период, который произошел со сменой правительства».

Кривокапич подчеркнул, что ключевым посланием европейских лидеров и представителей НАТО было то, что Черногория должна быть европейским, гражданским и демократическим государством. В качестве наиболее важного он выделил слова председателя Европарламента Давида Сасолли, который, по его словам, сказал, что «Черногория – надежда ЕС».

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 15.06.21

Власти Сербии смягчают антикоронавирусные ограничения. / В Хорватии на дне Адриатического моря обнаружен древний город. / «Этот человек приехал не для переговоров»: президент Сербии констатировал срыв диалога Приштиной. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»