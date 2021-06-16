Словения заявила о победе над коронавирусом

Министерство здравоохранения Словении объявило об окончании эпидемии COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация улучшилась благодаря тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался.

«Это были тяжелые 18 месяцев. Эпидемия создала множество трудностей. Нам удалось выстоять благодаря нашему сотрудничеству и солидарности, но мы еще не пересекли финишную линию», – сказал государственный секретарь министерства здравоохранения Словении Франк Виндишар, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Чиновник заверил, что в стране достаточно препарата против коронавируса, чтобы вакцинировать всех желающих, но при этом уточнил, что некоторые ограничительные меры пока останутся в силе.

В двухмиллионной Словении первую дозу препарата от коронавируса получили 769 248 человек старше 18 лет. При этом 551 906 человек были полностью вакцинированы.

Как отмечает издание, 15 мая 2020 года Словения уже заявляла о завершении эпидемии коронавируса, но в октябре 2020 года вновь объявила эпидемию, введя комендантский час и запретив движение между регионами.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

Любляна. Другие новости 16.06.21

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