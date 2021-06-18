«Акт враждебности»: в Республике Сербской прокомментировали решение парламента Черногории о Сребренице

Резолюция парламента Черногории о запрете отрицания «геноцида» в Сребренице является открытым актом враждебности по отношению к Республике Сербской и ко всем сербам. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик.

Политик обратил внимание, что фактически парламент Черногории «с чёрного хода» ввёл ответственность за свободное выражение своего мнения. «Даже Скупщина БиГ не приняла подобного акта! Возникает вопрос: что побудило Черногорию принять решение на эту тему, – тем более, что речь идёт о трагических событиях, не имеющих к ней никакого отношения. Если у Демократической партии социалистов могла проснуться совесть, потому что её лидер (нынешний президент Черногории Мило Джуканович – прим.ред) участвовал в военных событиях 1990-х годов, непонятно, что привело другие политические партии Черногории к голосованию за позорную резолюцию», – констатировал лидер сербов Боснии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Жаль, что часть депутатов, вошедших в парламент Черногории благодаря голосам сербов, поддалась давлению и шантажу и таким образом отплатила сербам и Республике Сербской. Было бы намного лучше, если бы они – ради правды, ради будущего и ради новых поколений – ознакомились с отчетом Независимой комиссии по [расследованию преступлений] Сребренице во главе с Гидеоном Грейфом и приняли решение на его основе», – подчеркнул Додик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 18.06.21

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