Албания и Северная Македония разочарованы позицией Евросоюза

Совет по общим делам ЕС не утвердил рамки начала переговоров о присоединении Албании и Северной Македонии к Евросоюзу. Министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли согласовать принципы, которыми должны руководствоваться переговоры со Скопье и Тираной. Причиной послужило вето Болгарии в отношении Северной Македонии, из-за которого автоматически пострадала Албания.

«У Европы есть проблема. ЕС не смог найти способ обеспечить заслуженную интеграцию Западных Балкан. Мы не сдаемся и будем искать решение», – заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, комментируя очередной срыв начала переговоров о присоединении к ЕС.

По его словам, переговоры с ЕС попали в прямую зависимость от спора между Скопье и Софией на локальном уровне, что создает опасный прецедент. «Голос Болгарии против утверждения рамок переговоров [о присоединении Северной Македонии к ЕС], несмотря на единую позицию всех остальных стран, мы считаем не в духе добрососедских отношений. Наша позиция ясна – ЕС не должен быть заложником двусторонних вопросов. Переговоры с ЕС не должны превращаться в переговоры с Болгарией. Прогресс должен зависеть от реформ и внедрения европейских стандартов. Поэтому мы считаем, что двусторонние вопросы должны быть вне рамок общих переговоров. Иначе создается опасный прецедент, и эту позицию разделяют все другие страны-члены ЕС», – подчеркнул Заев.

Премьер-министр Албании Эди Рама поддержал македонского коллегу. «Мы продолжим полагаться на самих себя, а не только на то, что говорит Брюссель. Я надеюсь, что вас не попросят называть себя Западной Болгарией», – заявил он.

Премьер-министр Албании также отметил, что Тирана солидарна со Скопье, что двусторонние споры не должны быть препятствием для переговоров.

Главы правительств Албании и Северной Македонии проинформировали Брюссель, что повторный неуспех ЕС в вопросе по принятию решения о формальном начале переговоров оказал негативное влияние на регион, снизив авторитет и поддержку Евросоюза на Балканах.

Скопье, Кирилл Борщев

Скопье. Другие новости 23.06.21

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