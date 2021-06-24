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Четверг, 24 июня 2021, 12:46 мск

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В Болгарии ищут виновных в крушении МиГ-29: Сербия опровергла свою причастность к ЧП

Фото: Pixabay

Министерство обороны Сербии выступило с опровержением информации о причастности сербских военных к крушению над Черным морем истребителя МиГ-29 болгарских ВВС.

Как пишет «Балканист.ру», поводом для заявления сербского оборонного ведомства стали обвинения со стороны болгарского журналиста Григора Ливова, который высказал версию, что причиной падения МиГ-29 в Чёрное море во время совместных военных учений «Шабла-2021» могла стать атака сербской противовоздушной обороны. Ливов считает, что истребитель подбит ракетной системой «Нева» С-125, находящейся на вооружении Армии Сербии.

«Комментируя неточные и злонамеренные утверждения и домыслы журналиста Григора Ливова, которые процитировали отдельные СМИ, министерство обороны Сербии заявляет, что силы военной авиации и ПВО Сербии в день авиакатастрофы 9 июня не исполняли никаких маневров на полигоне Шабла и никоим образом не причастны к падению болгарского МИГ-29», – подчеркивается в сообщении министерства обороны Сербии.

Вследствие авиакатастрофы совместные учения Сербии и Болгарии остановлены и, вероятно, будут продолжены в сентябре. Останки пилота болгарского истребителя найдены в Чёрном море, причина крушения до сих пор неизвестна.

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