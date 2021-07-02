Президент Хорватии: Сербия должна выбрать – ЕС или Москва

Сербия должна выполнить все условия для вступления в Евросоюз и определиться с выбором – ЕС или Москва. Такое заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович, комментируя обращение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Евросоюзу с призывом принять Сербию в свой состав.

Миланович отметил, что не имеет ничего против Москвы, но для вступления в ЕС позиция и выбор сербской власти, по его словам, должны быть ясны. В то же время президент Хорватии заявил, что «премьер-министру одной маленькой страны поистине чудно публиковать такие заявления», имея в виду Орбана.

Сербское издание «Блиц» напоминает, что правительство Венгрии оплатило публикацию статьи венгерского премьер-министра в загребском издании Vecernji list под названием «О будущем Европейского Союза», содержащую семь ключевых предложений. Один из пунктов представлен позицией официального Будапешта, согласно которой Сербия должна быть принята в ЕС. Это заявление Орбана вызвало бурную реакцию хорватской общественности. МИД Хорватии сразу же заявил, что официальный Загреб не разделяет позицию Венгрии.

Загреб, Кирилл Борщев

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