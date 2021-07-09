США заявили о безоговорочной поддержке европейского будущего Черногории

Спецпредставитель Госдепартамента США на Западных Балканах Мэтью Палмер заявил о безоговорочной поддержке Вашингтона европейского будущего Подгорицы. Об этом американский дипломат сказал на встрече с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем.

Палмер высоко оценил приверженность правительства Кривокапича общим ценностям и призвал Черногорию не колебаться на своем европейском пути. «Палмер также выразил поддержку США более глубокой региональной экономической интеграции Черногории в процессе восстановления экономики после пандемии коронавируса», – цитирует «Балканист.ру» сообщение посольства США.

В ответном заявлении правительства Черногории говорится, что в ходе встречи Палмер оценил отношения между двумя странами как дружественные и стабильные. Вместе с тем спецпредставитель Госдепа отметил, что дальнейшие дипломатические контакты Вашингтона и Подгорицы приведут к углублению отношений между странами, особенно в экономической сфере. Также стороны договорились активизировать сотрудничество на высшем уровне.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 08.07.21

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