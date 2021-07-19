Погодная аномалия: Сербии угрожают наводнения

Рекордная жара в Сербии, когда температура воздуха поднималась до 40 градусов, сменилась грозами, сильным ветром, градом и ливнями. Порывы ветра и падающие деревья стали причиной массовых аварий на линиях электропередач.

В муниципалитетах Bладычин Xан, Иваница и других выпал обильный град величиной с мячи для пинг-понга, разбивший черепицу на крышах домов местных жителей и уничтоживший урожай малины и плодовых деревьев. Такую же картину наблюдали жители Hови-Cада, где град повредил фасады зданий. Большое количество осадков выпало также в Белграде.

На сербском горнолыжном курорте Златибор молния ударила в одну из опор подъёмника. В этом случае обошлось без пострадавших.

Автотрасса Пирот – Ниш в воскресенье была блокирована на несколько часов вследствие разлива горного потока.

Республиканский метеорологический центр выпустил предупреждение о возможном разливе рек Ядар, Колубара, Тимок, Ресава, Млава. Наводнения уже начались в Косово и Метохии. Больше всего пострадал муниципалитет Гниляне, где начал работу оперштаб по чрезвычайным ситуациям, принявший в первые часы работы 52 запроса о помощи.

Метеорологи ожидают улучшения погоды к среде, но не исключают повторения сценария 2014 года, когда Сербия пережила катастрофические наводнения.

С последствиями резкой смены погоды борются и соседние страны региона: ураганный ветер ломал деревья на востоке Хорватии. Боснии и Герцеговине грозят подтопления, а в Северной Македонии на Охридском озере молния ударила в пляж: 13 отдыхающих были контужены, четверо их них получили ожоги.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.07.21

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