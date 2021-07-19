«Санкции, шантаж и пропаганда…» – депутат Бундестага объяснил, почему Запад настроен против сербов

Против Сербии и сербского народа ведется массированная кампания. Об этом заявил представитель фракции «Левые» в Бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Hой. По его мнению, Запад с помощью санкций, шантажа и пропаганды пытается создать новую реальность, которая не имеет ничего общего с действительностью.

«Причина этого заключается в том, что Сербия отказалась вступать в НАТО и тем самым мешает конечному осуществлению геополитических интересов Запада на Балканах», – заявил политик, не исключив возможности новой волны давления на сербское руководство.

Немецкий депутат, который в 90-е годы побывал в Боснии и Герцеговине, а также Косово и Метохии с миссией ОБСЕ, защитил докторскую диссертацию о методах освещения югославских событий американскими и немецкими СМИ, обратил внимание, что боснийские власти, поощряемые Западом, «записывают в жертвы «геноцида» в Сребренице бошняцких повстанцев. При этом политик подчеркнул, что событиям в Сребренице предшествовало массовое убийство сербов силами мусульманской армии в 1992 году.

По словам Ноя, против Сербии используются все возможные методы давления. «Инструментов довольно много: экономические санкции, шантаж, пропаганда. Напомню, Гаагский трибунал осудил в три раза больше сербов, чем обвиненных других национальностей», – констатировал Hой, обратив внимание на то, что албанцам, бошнякам и хорватам есть за что ответить перед сербами, о чем нужно помнить и говорить, невзирая на наделённую им коллективным Западом роль «жертв».

«Только албанцы, бошняки и хорваты смеют и могут быть жертвами так же, как преступники всегда сербы, хотя в Косово и Метохии во время конфликта погибли тысячи невинных людей сербской национальности. Когда хорваты прогоняли сербов Краины в 1995 году, Запад закрывал глаза на реки тысяч сербских беженцев, вооружая Загреб. Запад использует понятие гуманитарного кризиса в своих целях. США и Германия считают народы Западных Балкан своими вассалами, а не суверенными державами, отстаивающими свою территориальную целостность», – заключил Hой.

Берлин, Катарина Лане

Берлин. Другие новости 19.07.21

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