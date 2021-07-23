«Последний гвоздь в гроб Боснии и Герцеговины»: Республика Сербская готова объявить о независимости после решения Верховного представителя

Республика Сербская готова провозгласить независимость в ответ на решение Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко, который сегодня объявил о введении уголовной ответственности за «отрицание геноцида и прославление военных преступников». Об этом заявил член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик.

Как пишет «Балканист.ру», сегодня на официальном сайте Верховного представителя по БиГ появилось сообщение, что Инцко своим указом ввёл в Уголовный кодекс страны статью о запрете «отрицания геноцида и прославления военных преступников». Санкции предусматривают наказание в виде тюремного заключения от шести месяцев до пяти лет. Решение вступило в силу с момента публикации.

Комментируя это нововведение, член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик заявил, что это стало «последним гвоздём в гроб единой Боснии и Герцеговины». По его словам, указ Верховного представителя не будет исполняться на территории Республики Сербской (РС).

Политик сообщил, что на следующей неделе будет созвано чрезвычайное заседание Народной Скупщины (парламента) РС, на котором депутаты дадут «институциональный ответ» действиям Инцко, полномочия которого на посту Верховного представителя по БиГ истекают 31 июля. При этом Додик назвал Инцко «сербофобом» и напомнил, что австрийский дипломат является сыном офицера гестапо.

Среди предложений, которые Додик планирует вынести на рассмотрение Скупщины, фигурирует запрет деятельности на территории РС всех органов центральной власти БиГ, прямо не перечисленных в тексте Дейтонских мирных соглашений (прокуратуры, судов, органов безопасности и т.д.).

Сербский член президиума БиГ обратился ко всем сербам, работающим в судах и прокуратуре БиГ, с призывом покинуть эти институции и вернуться в Республику Сербскую. Политик также призвал все сербские политические партии действовать сообща, потому что все происходящее ставит под вопрос существование Республики Сербской и касается всего сербского народа.

«Ключевой является воля народа. Если мы смолчим и согласимся с этим решением, то это будет означать, что сербы не имеют ни истории, ни будущего, ни права на свою позицию, а являются аморфной, ничего не значащей массой, которая слушает то, что говорят иностранцы», – сказал он.

Додик подчеркнул, что готов к компромиссам со всеми политическими силами в парламенте, но есть «красные линии», одной из которых является решение Верховного представителя, на которое нужно жёстко ответить. «Если они [оппозиция] будут с нами, я готов поддержать все их предложения, вплоть до провозглашения независимости Республики Сербской уже на следующей неделе», – сказал лидер сербов БиГ.

Сараево – Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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