Ситуация взрывоопасная: президент Сербии оценил кризис в Боснии и Герцеговине

Внутриполитический кризис в Боснии и Герцеговине (БиГ) является «самым взрывоопасным со времен окончания войны и подписания Дейтонского мирного соглашения». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Белград внимательно следит за событиями и в ближайшее время представит свой план урегулирования конфликта.

Вучич подчеркнул, что обстановка в БиГ «крайне серьезная» и любые конфликты никому не принесут ничего хорошего. По его словам, если ситуацию не удастся разрешить, виноваты будут все стороны. «Я надеюсь, что все понимают, что мир и стабильность являются нашим приоритетом. Мы должны думать об экономике и о том, как жить вместе», – цитирует президента Сербии «Балканист.ру».

Вучич также отметил, что Сербия не может оставить Республику Сербскую (энтитет в составе БиГ) без экономической и прочей поддержки. «Я не вмешиваюсь в принятие мер или контрмер. Это происходит в другой стране, но мы обо всем проинформированы и наблюдаем за ситуацией. Всем известно, что мы не можем оставить Республику Сербскую без экономической и другой поддержки Сербии», – заявил он.

Комментируя заявление лидера боснийских мусульман Бакира Изетбеговича, который считает, что бойкот институтов власти БиГ со стороны официальных лиц из Республики Сербской заключается «в желании последних поскорее уйти в летний отпуск», Вучич подчеркнул, что такие высказывания в сложившейся ситуации представляют собой «неприемлемую легкость безответственности».

Напомним, внутриполитическая ситуация в БиГ обострилась после решения верховного представителя международного сообщества Валентина Инцко ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида в Сребренице и прославление военных преступников. В ответ Республика Сербская начала бойкот обшегосударственных органов БиГ. Лидер сербов Боснии Милорад Додик не исключил вариант отделения Республики Сербской от БиГ, если решение Инцко не будет отменено.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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