В Черногории намерены аннулировать резолюцию о «геноциде» в Сребренице

Коалиция Демократический фронт готовит материалы для аннулирования Резолюции по Сребренице, за которую 17 июня проголосовали депутаты Скупщины Черногории. Об этом сообщил лидер Демфронта Андрия Мандич.

«Я встретился с главой муниципалитета Братунац Срджаном Ранковичем, который прибыл в Подгорицу и доставил Скупщине Черногории объёмные материалы, связанные с аннулированием резолюции по Сребренице, акта, причинившего огромный вред сербскому народу, в том числе и нашего края», – отметил Мандич.

Политик обратил внимание, что голосование черногорского парламента о признании сербского народа виновным в геноциде над бошняцким населением в 1995 году стало отправной точкой всех последующих событий недавнего времени. «Валентин Инцко, Верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине, не смог бы применить свои полномочия и продавить закон о наказании граждан Боснии и Герцеговины за отрицание геноцида, если бы не было этой резолюции в Скупщине Черногории. Она, к стыду Черногории, вызвала волну антисербских событий в регионе, обесценив все жертвы сербского народа в БиГ. Братунац – место, где наш народ понёс огромные потери, и люди там прекрасно помнят события тех лет», – подчеркнул Мандич.

Напомним, 17 июня парламент Черногории принял резолюцию, в которой сербский народ признается виновным в совершении «геноцида» над мусульманами – жителями боснийского города Сребреница – в 1995 году в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Решающее значение при голосовании в парламенте имели голоса депутатов Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича.

На днях верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко ввёл уголовную ответственность «за отрицание геноцида и прославление военных преступников».

Сербы региона расценили эти шаги черногорских и бошняцких политиков как продолжение антисербской политики, подогреваемой Западом. В то же время международная экспертная комиссия опубликовала доклад, согласно которому события в Сребренице не могут считаться геноцидом.

Подгорица, Катарина Лане

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