Власти Хорватии готовятся запретить националистическое приветствие усташей

Правительство Хорватии рассмотрит вопрос о полном запрете лозунга Za dom spremni («За дом готовы»), который использовался хорватскими националистами усташами во время Второй мировой войны и во время войны 1991-1995 гг.

На встрече с представителями объединения потомков жертв нацистского марионеточного Независимого Государства Хорватия (провозглашённого усташами 10 апреля 1941 года при поддержке гитлеровской коалиции) премьер-министр страны Андрей Пленкович дал понять, что этот вопрос будет решаться, передает «Балканист.ру».

Пленкович также прокомментировал события в городе Срб, где представители националистической партии А-ХСП (Автохтонная-Хорватская партия права) в преддверии Дня восстания народа Хорватии провоцировали местное население нацистскими лозунгами и устроили палаточный лагерь, украшенный символикой усташей.

«Согласно действующему закону, у полиции и судов есть все необходимые механизмы для принятия мер. Насколько я понимаю, полиция уже реагировала и при необходимости отреагирует снова», – сказал Пленкович, отметив, что органы правопорядка пресекают проявления неофашизма.

27 июля – День восстания народа Хорватии против режима усташей. В Югославии этот день отмечался как республиканский праздник на территории Социалистической Республики Хорватии. В настоящее время торжества проходят в более скромном формате и всегда сопровождаются ультраправым митингом неофашистов-усташей.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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