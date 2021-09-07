РПЦ: Черногория становится похожа на Украину

Скандальные события вокруг интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Черногории являются политизированным расколом и сравнимы с захватом церквей на Украине. Об этом заявил председатель Отдела внешних связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Мы внимательно наблюдаем за происходящим и молимся о наших братьях в Черногории – как и православные жители этой страны, мы знаем, молятся о своих братьях и сестрах на Украине, где также наблюдаются попытки захватов православных храмов со стороны раскольников. И мы видим, что одни и те же внешние силы, заинтересованные в ослаблении православного единства, причастны к продвижению подобных расколов в разных частях православного мира. Общий почерк весьма заметен»», – цитирует Балашова «Балканист.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Как считает представитель РПЦ, за протестами в Черногории стоят политические силы, проигравшие на прошлых парламентских выборах из-за антицерковной позиции. «Все мы помним массовые крестные ходы, литии, <...> когда множество верующих заявили: «Не отдадим святыни», – подчеркнул протоиерей.

В минувшее воскресенье полиция Черногории применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в отношении протестующих против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия, заблокировавших въезд в старую столицу страны Цетине и собравшихся на главной городской площади. Глава Сербской православной церкви и митрополит Иоанникий были вертолетом доставлены к монастырю Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, где прошла интронизация.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич назвал произошедшее попыткой теракта. Организатором, по его словам, является руководство Демократической партии социалистов в сотрудничестве с преступными группами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.21

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