Черногорский митрополит обвинил президента страны в организации беспорядков

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации беспорядков в ходе его интронизации в Цетине.

«За всеми препятствиями и беспорядками стоял Мило Джуканович, который усиливал напряженность и старался придать собранию политический характер. А мы трудились, чтобы оно сохранило религиозный характер, и оно его сохранило», – цитирует митрополита РИА «Новости» со ссылкой на сербское агентство «Танюг».

При этом священнослужитель сообщил, что СПЦ и правительство Черногории вскоре подпишут договор о правах и положении Сербской церкви в республике.

В минувшее воскресенье полиция Черногории применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в отношении протестующих против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия. Во время столкновений травмы получили 20 полицейских, задержано восемь человек.

Глава Сербской православной церкви и митрополит Иоанникий были вертолетом доставлены к монастырю Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, где прошла интронизация.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич назвал произошедшее попыткой теракта. Организатором, по его словам, является руководство Демократической партии социалистов Джукановича в сотрудничестве с преступными группами.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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