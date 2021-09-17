Вооруженные формирования Косово получили право на пребывание в Северной Македонии

«Силы безопасности» Косово получили право свободно находиться на территории Северной Македонии, а также въезжать в страну и выезжать из нее. Соответствующий документ подписал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, передает «Балканист.ру».

Комментируя это решение, глава «правительства» Косово Альбин Курти заявил, что это решение «пойдет на пользу обеим странам». «Как мы убедились в этом году, Силы безопасности Косово являются не только надежным партнером и важным военным союзником, но и могут оказывать помощь в проведении спасательных операций», – констатировал «премьер-министр» самопровозглашенной республики.

Договор был подписан после совместного заседания правительств Северной Македонии и Косово в Скопье. Всего стороны подписали 11 соглашений, среди которых техническая и экономическая документация по строительству шоссе «Призрен – Тетово», договоры о сотрудничестве по вопросам диаспоры, о регулировании железнодорожного сообщения, о взаимодействии в сфере экономики.

Силы безопасности Косово, или, как их называют в самопровозглашенной республике, «Армия Косово», были созданы 1 января 2009 года после роспуска Корпуса защиты Косово. «Силы безопасности» находятся на подготовительном этапе преобразования в настоящую армию. В настоящее время они насчитывают 5 тысяч постоянных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Время от времени «косовская армия» получает оружие и военную технику из Соединенных Штатов и других стран-членов НАТО. Командующим косовским военным формированием является генерал-лейтенант Рахман Рама.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Скопье – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Скопье – Приштина. Другие новости 17.09.21

Гаагское «правосудие» отказывается досрочно освобождать сербов. / «План свержения Вучича»: эксперт оценил перспективы сербской оппозиции. / Косовские сепаратисты готовятся к началу новой кампании по признанию своей независимости. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»