РПЦ обвинила президента Черногории во вмешательстве в дела церкви

Президент Черногории Мило Джуканович, препятствуя интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, вмешивается в церковные дела. Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в комментарии РБК, подчеркнув, что Русская православная церковь (РПЦ) своими комментариями не вмешивается в дела Черногории.

По его словам, православные христиане, живя в разных странах, «разделяют друг с другом и радости, и скорби», поэтому в их взаимной поддержке «нет никакого вмешательства в государственные дела». «А вот когда светский политик ради своих карьерных целей пытается сорвать церковное мероприятие, воспрепятствовать интронизации законного, признанного всем православным миром черногорского митрополита на его исторической кафедре в Цетине – это не что иное, как грубое вмешательство во внутренние дела церкви», – констатировал представитель РПЦ.

Поводом для обмена обвинениями послужили события в Черногории. 4 и 5 сентября противники возведения в сан митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия устроили беспорядки в Цетине, где проходила церемония его интронизации. По соображениям безопасности Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия доставили к монастырю на вертолете. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что за подготовку протестных акций и беспорядков несет ответственность Демократическая партии социалистов Джукановича.

Позже в РПЦ заявили, что президент Черногории может быть причастен к организации протестов, и таким образом пытался вернуть себе власть, которую утратил. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала РПЦ, заявив, что источником проблем стало именно пренебрежительное отношение к собственному народу со стороны Джукановича, а не какое-то мифическое вмешательство извне. При этом обвинения в адрес Москвы и РПЦ она оценила фразой «с больной головы на здоровую».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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