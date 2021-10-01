В Черногории задержан экс-глава Росалкогольрегулирования

В Черногории задержан экс-глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян. Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на местное издание Vijesti, бывший высокопоставленный чиновник задержан в Тивате по запросу московского офиса Интерпола.

Как сообщал «Новый День», Чуян был объявлен в международный розыск в 2018 году по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Ему было заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным СМИ, речь идет о мошеннических схемах по уклонению от уплаты налогов. Тогда в ФСБ оценили ущерб от этих действий в 200 млрд рублей.

По данным РБК, экс-чиновник обвиняется в причастности к хищению 14 млрд рублей из ОФК Банка.

Чуян возглавил Росалкогольрегулирование в конце 2008 года. Летом 2018 года он уволился по собственному желанию.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 01.10.21

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