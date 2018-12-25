Экс-главу Росалкогольрегулирования объявили в международный розыск и хотят заочно арестовать

Бывший глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Суд рассмотрит ходатайство следствия о его заочном аресте.

Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Бывшего чиновника уже объявили в международный розыск, передает «Интерфакс». Также следователь ходатайствовал об избрании в отношении Чуяна меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Игорь Чуян возглавил Росалкогольрегулирование в конце 2008 года. Летом 2018 года он уволился по собственному желанию.

Суд не раскрывает деталей дела в отношении экс-чиновника. По данным СМИ, о мошеннических схемах по уклонению от уплаты налогов в Росалкогольрегулировании стало известно в 2015 году. Тогда в ФСБ оценили ущерб от этих действий в 200 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.18

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