Аудиторы нашли нарушения в деятельности Росалкогольрегулирования

Счетная палата сделала вывод о неэффективности работы Росалкогольрегулирования по результатам проверки деятельности службы в течение трех лет. В частности, государственные контракты заключаются с единственной организацией и исключают возможность участия в тендерах других компаний. Также отсутствует порядок учета передаваемой на уничтожение алкогольной продукции.

Аудиторы проверили деятельность Росалкогольрегулирования в 2016-2018 годах в рамках реализации подпрограммы «Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». По данным СП, на эти цели служба получила из федерального бюджета 5,8 млрд рублей. Около половины (45%) этих денег пошло на содержание центрального аппарата и территориальных органов, 55% – на закупки для государственных нужд.

За три года Росалкогольрегулирование заключило 18 государственных контрактов с единственной организацией – АО «Росспиртпром». «При этом конкурсная документация содержала требования, которые практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей. Счетная палата отметила недостаточный контроль Росалкогольрегулирования за исполнением Росспиртпром своих обязательств по контрактам, – говорится в сообщении пресс-службы СП. – Проверка выявила факты несоблюдения Росспиртпромом установленных сроков выполнения заявок о приеме на хранение изъятой продукции и оборудования, а также требований об обеспечении их сохранности».

Кроме того, есть проблемы с правовой неурегулированностью отдельных вопросов. Так изъятию подлежит не только алкоголь, но и оборудование для его производства и транспортировки. Однако порядок реализации изъятого автотранспорта до настоящего времени не утвержден. Сейчас на складах Росспиртпрома хранится 228 единиц такого автотранспорта, на содержание которого ежемесячно уходит около 4 млн рублей.

Порядок учета передаваемой на уничтожение алкогольной продукции также отсутствует. Дело в том, что Росалкогольрегулирование не имеет право обращаться в суд для решения о ликвидации конфискованных спиртных напитков. В результате территориальные органы службы вынуждены идти на нарушение и без санкции суда подавать заявку в Росспиртпром на уничтожение изъятой продукции.

Недостатки есть и в механизме финансирования госконтрактов. Заявки на выполнение работ от территориальных органов Росалкогольрегулирования направляются в течение всего года, независимо от того, обеспечены они финансированием или нет. При этом по условиям госконтрактов Росспиртпром не может отказаться от их исполнения. По итогам компания оказывает услуги, которые «существенно превышают выделенные суммы бюджетных ассигнований», указывают аудиторы. Это в свою очередь приводит к тому, что часть выполненных работ службой не оплачивается, а Росспиртпрому приходится обращаться в суд. В 2016-2017 годах сумма исков по контрактам превысила стоимость самих контрактов.

Замглавы Росалкогольрегулирования Владислав Заславский заявил, что ведомство уже подготовило план мероприятий по устранению недостатков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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