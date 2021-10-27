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Среда, 27 октября 2021, 15:20 мск

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Болгария отказалась присоединиться к европейской «гендерной» толерантности

Фото: Pixabay

Конституционный суд Болгарии отказался признать так называемый «третий пол», который общепринят во многих европейских государствах. Как следует из решения, термин «пол» с юридической точки зрения следует интерпретировать только в его биологическом смысле, передает «Балканист.ру» со ссылкой на болгарские СМИ.

Как сообщается, действующая Конституция страны не запрещает гражданам самостоятельно определять свою гендерную идентичность (мужчина, женщина или транссексуал), однако государство не станет юридически признавать это решение, и не будет вносить изменения в официальные личные документы граждан.

София, служба информации РИА «Новый День»

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