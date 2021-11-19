российское информационное агентство 18+

Истории и расследования

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 ноября 2021, 12:35 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногория присоединилась к антироссийским санкциям

Фото: pixabay.com

Черногория присоединилась к пакету антироссийских санкций Европейского союза, введенных из-за возвращения Крыма в состав РФ. В «черные списки» попали восемь человек, в том числе глава ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк и руководитель Главного следственного управления СК Росси по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев.

Как пишет «Балканист.ру», декларация Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля подтверждает, что Черногория согласилась с новыми ограничительными мерами в отношении РФ. Санкции Евросоюза также поддержали Албания, Норвегия и Украина.

«Эти страны обеспечат соответствие своей внешней политики с решением ЕС. Мы приветствуем эту преданность», – заявили в Европейском союзе.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Россия обдумает закрытие неба в случае санкций к «Аэрофлоту» / «Аэрофлот» и Turkish Airlines могут попасть под санкции из-за беженцев в Белоруссии / США останутся без российских пуль: РФ потеряет крупнейший рынок сбыта патронов из-за санкций / Палата представителей конгресса США одобрила новые антироссийские санкции / Москва чувствительно ответит на новые санкции США против 35 россиян / США готовятся ввести санкции в отношении премьер-министра России и еще 34 россиян / Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2022 года / Евросоюз снова продлил антироссийские санкции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Балканы, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,