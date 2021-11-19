Черногория присоединилась к антироссийским санкциям

Черногория присоединилась к пакету антироссийских санкций Европейского союза, введенных из-за возвращения Крыма в состав РФ. В «черные списки» попали восемь человек, в том числе глава ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк и руководитель Главного следственного управления СК Росси по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев.

Как пишет «Балканист.ру», декларация Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля подтверждает, что Черногория согласилась с новыми ограничительными мерами в отношении РФ. Санкции Евросоюза также поддержали Албания, Норвегия и Украина.

«Эти страны обеспечат соответствие своей внешней политики с решением ЕС. Мы приветствуем эту преданность», – заявили в Европейском союзе.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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