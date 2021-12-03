Путин поддержал Республику Сербскую

Республика Сербская примет участие в строительстве газопровода «Балканский поток» и будет получать российское «голубое топливо» по сниженным ценам. Об этом стало известно после переговоров члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорада Додика и президента РФ Владимира Путина, передает «Балканист.ру».

Как отмечает издание, Додик перед визитом в РФ отмечал, в настоящий момент цена за 1 тысячу кубометров газа составляет 290 долларов. Предполагается, что эта стоимость для Республики Сербской сохранится.

Лидер сербов Боснии сообщил, что глава российского государства также поддержал идею строительства участка газопровода «Балканский поток» на территории Республики Сербской. Речь об этом пойдет 3 декабря на встрече с руководством «Газпрома».

По словам сербского политика, президент РФ очень хорошо осведомлен о ситуации на Балканах. «С президентом Путиным я разговаривал об актуальной ситуации в регионе. Я ознакомил Путина с нашим видением ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ). Могу сказать, что его интересовал почти каждый вопрос возможного развития политической ситуации», – уточнил он.

Додик также отметил, что очень гордится тем, что в такой большой и мощной стране, как Россия, «слышны проблемы маленькой Республики Сербской». Политик подчеркнул, что Путин объективен и не поощряет какие-либо действия, которые могут навредить другим, но хочет поддержать все усилия по мирному и демократическому развитию.

Додик подчеркнул, что высоко ценит подход России: найти способ помочь, а не навязывать решения. «Путин ничего не сказал против Боснии и Герцеговины, но он отметил, что нужно уважать всех, что нужно уважать энтитеты, государствообразующие народы и всех граждан», – отметил он.

Лидер сербов БиГ пояснил, что считает неприемлемым изменение роли государствообразующих народов в БиГ (сербов, хорватов и бошняков), и Россия поддерживает такой подход, – в отличие от либеральных концепций Запада об «абстрактных гражданах».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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