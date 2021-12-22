Обыски и выемка документов: боснийские власти пытаются похоронить Республику Сербскую

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) пытаются «похоронить» Республику Сербскую (РС, один из двух энтитетов БиГ). Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик, комментируя решение суда в Сараево о выемке документов в правительстве и парламенте энтитета, а также в офисах парламентских партий РС, передает «Балканист.ру».

Сегодня утром что сотрудники Агентства по расследованию и защите БиГ (State Investigation and Protection Agency, SIPA) провели в Баня-Луке обыски и выемку документов в центральных офисах двух парламентских политических сил РС – Народной партии Республики Сербской (НПРС) и Народно-демократического движения (НДД). Это произошло в рамках уголовного производства о «посягательстве на конституционный порядок» БиГ, открытого прокуратурой страны после решений Народной Скупщины РС о возвращении энтитету полномочий, определённых Дейтонским мирным соглашением.

Лидеры НПРС и НДД со своей стороны подтвердили, что в офисах их партий состоялись обыски. Член Президиума БиГ от сербского народа и лидер правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик заявил, что суд и прокуратура действуют по приказу официального Сараево и осуществляют политические преследования. По его словам, к происходящим событиям причастна оппозиция РС.

«Республика Сербская сделала все в соответствии с Конституцией БиГ и Дейтонским соглашением», – подчеркнул Додик на пресс-конференции в Баня-Луке, отметив, что РС будет организованно защищаться.

По его словам, в течение месяца в энтитете будут приняты законы, регулирующие деятельность судебной системы. «Мы запретим их [прокуратуры и суда БиГ] деятельность [в РС], мы обеспечим создание нейтральной судебной системы, не принимающей политически мотивированных решений», – подчеркнул лидер сербов БиГ.

Ранее сообщалось, что около десяти политиков Республики Сербской, в том числе Милорад Додик, президент РС Желька Цвиянович и премьер-министр республики Радомир Вишкович, обвиняются в «посягательстве на конституционный порядок» БиГ». В прокуратуре БиГ допрашивают лидеров оппозиционных партий РС, не принимавших участия в голосовании за упомянутые решения Народной Скупщины. В частности, на допросах побывали председатели Социалистической партии РС Горан Селак, Сербской демократической партии Мирко Шарович, Демократического народного союза Ненад Нешич и Партии демократического прогресса Бранислав Боренович.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»