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Вторник, 28 декабря 2021, 17:16 мск

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В Северной Македонии определился кандидат на пост главы правительства

Фото: vlada.mk

Центральный комитет Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) наделил лидера партии Димитара Ковачевского правом формирования правительства страны. Об этом сообщил сам политик на своей странице в социальных сетях.

Ковачевски подтвердил, что готов принять обязанности премьер-министра. «Для меня большая честь и ответственность, что Центральный комитет СДСМ доверил мне быть назначенным премьер-министром будущего правительства», – отметил Ковачевски, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, на заседании также было избрано новое руководство партии. «Первая задача нового руководства – сформировать правительство и твердо следовать реализации правительственных программ и политики. Я рассчитываю, что новое правительство во главе с СДСМ будет сформировано в середине следующего месяца, к 18 января», – уточнил Ковачевски.

По его словам, главными задачами нового кабмина будут решение энергетического кризиса и проблем в экономике, вызванных пандемией коронавируса, а также продолжение процесса евроинтеграции и переговоров с соседней Болгарией. «Я верю, что мы сможем преодолеть все эти проблемы, имея стабильное правительство с мандатом до 2024 года», – заявил лидер СДСМ.

Напомним, что Ковачевски был избран новым лидером СДСМ 13 декабря. Предыдущий председатель партии и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев ушел в отставку после осеннего поражения СДСМ во втором туре местных выборов.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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