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Понедельник, 17 января 2022, 12:06 мск

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В Северной Македонии утвержден новый состав правительства страны

Фото: vlada.mk

Парламент Северной Македонии утвердил состав правительства страны во главе с лидером македонской правящей партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Димитаром Ковачевским. За проголосовали 62 депутата, в то время как 46 депутатов от оппозиционных партий высказались против, передает «Балканист.ру».

Новое правительство сменит кабмин Зорана Заева, ушедшего в отставку после поражения СДСМ на местных выборах. При этом партия остается у власти в стране, пользуясь поддержкой албанских политических сил.

В ответ на требования оппозиции о проведении досрочных выборов, Ковачевски заявил, что голосование пройдет не ранее запланированного срока. «Легитимность правительства бесспорна, и при твердой поддержке большинства она сохранится в ближайшие два года. Выборы будут, но в 2024 году! А до тех пор мы будем работать над улучшением экономики и качества жизни каждого гражданина», – подчеркнул новый премьер-министр Северной Македонии.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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